Необходимо сделать баннер. прототип его уже есть в PSD формате. Нужно внести некоторые корректировки. + добавить анимации по промышленной тематике. и сделать подобия 180х150 и 120х240 работы немного...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте !
Нужен, стильный, флеш баннер размер 150 x 110 вес не более 30 кб. Тематика: Финансы, инвестиции
Слайды для баннера: Качественная аналитика, опытные специалисты, новейшие технологии,
профессиональные брокерские услуги.
Нужно продумать идею баннера чтобы он был привлекательный и с красивыми эффектами.
Жду ваших предложений,портфолио ваше обязательно !!!
Сроки 1-2 дня
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