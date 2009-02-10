Необходимо разработать 2 баннера размером 240x400 под требования сети banner.kiev.ua Интересует постоянное сотрудничество, если вы из Одессы - это плюс. Указывайте цену за 2 баннера и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен пакет баннеров для lade.ru
100*100
468*60
120*600
88*31
статика
каждого баннера надо по 2шт
итого 8 баннеров
пишите цены за весь пакет(8 банеров)
будут вопросы стучите в icq
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