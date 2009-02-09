Баннер и логотип

$1000
БаннерыЗакрыт36 заявок1385 просмотров
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Нужен банер с логотипом и информацией:

БУГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

в облостях (услуги, торговля, импорт-экспорт, транспорт,производство, строительство, общепит, неком. орг. и др.) Отчеты,годовые балансы, декларации, авторизация и востановление б\у, 1С. Представительство в налоговых органах, статистике, НКСС, НМСК, таможне, и др.

Регистрация, Пострегистрация Предприятий, Изменение в Регистрационой Палате: учередителей,администратора,названия,вид деятельности,юредического адреса, уствного фонда, (автомобили, др. основные средцтва.

ЮРЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. АДВОКАТ

Договора, кадры, возврат долгов,Представительство в суде, Абонентские юридические сопровождения.

Примичание: Логотип должен быть простым но интересным с названием фирмы "Iuritand Consult" . С текстом вы можете поиграться, фон чтоб был какойто интересный главное чтобполучилось свежо , интересно и завлекающе!

15 лет назад
iuritandconsult
Consult Iuritand 
28 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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