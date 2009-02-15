Баннер Системы слежения за собакой Garmin Astro 22

$10
БаннерыЗавершен12 заявок281 просмотр
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Нужен мультяшный баннер на Flash, для рекламы Системы слежения за собакой Garmin Astro 220

Размер 460x80

Прошу по ICQ не предлагать.

15 лет назад
kimbee
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$20
2 дня
Огромное спасибо ! Справились более чем на отлично! Уверен, это был не последний мой заказ :)
Сотрудничеством ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!! :) рекомендую!
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