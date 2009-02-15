Баннер Системы слежения за собакой Garmin Astro 22

Нужен банер с логотипом и информацией: БУГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ в облостях (услуги, торговля, импорт-экспорт, транспорт,производство, строительство, общепит, неком. орг. и др.) Отчеты,годовые балансы, декларации, авторизация и востановление б\у, 1С. Представительство в налоговых органах, статистике, НКСС, НМСК, таможне, ...
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Нужен мультяшный баннер на Flash, для рекламы Системы слежения за собакой Garmin Astro 220
Размер 460x80
Прошу по ICQ не предлагать.
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