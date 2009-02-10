Создать шапку для сайта

# 1 — $

Сайт для профессионального фотографа(для меня:)

Сайт будет информативный,яркий и солнечный,можно даже сказать что гламурный.

1. Там должны быть нарисованы девушки в стиле таком,который на файле в приложении.

2. Они должны там быть заняты разными веселми делами:загорать,фотографироваться,выходить замуж

3.весь сайт я дорисую сама,мне нужен красивый верхний баннер

4.можно ещё как нибудь замутить,чтобы там яркие блестки парили,что то подсвчивалось-вообщем флеш.

Мне нравится вот этот сайт как пример http://www.iqueen.ru/

Короче чтобы девушки(а это мои основные клиенты) в обморок падали увидев сайт)

Бюджет не загадываю,потому что понимаю что многого хочу.