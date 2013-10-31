Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Работой доволен. Оперативно.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно. Были предоставлены все необходимые материалы и пожелания.
$30
10 баллов
10 лет назад
Доволен выполнением! Спасибо!
Ответный отзыв
Работа прошла на ура, задача поставлена четко. Сотрудничеством доволен
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо, Михаилу за выполненную работу! Главное что все оперативно! Человек слова, очень ответственный и творческий!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать. Задача поставлена четко и ясно. Одним словом - отличный заказчик.
$50
10 баллов
10 лет назад
Допечатная подготовка была сделана в срок и качественно. Рекомендую Михаила для сотрудничества, в ближайшем будущем обращусь к нему еще)
Ответный отзыв
Работать с Андреем понравилось. Как заказчик - адекватный и прислушивается к мнению специалистов. Сотрудничеством доворен. Рекомендую
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу, все выполнено быстро и красиво!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Задача поставлена четко, на интересующие меня вопросы получал развернутые ответы.
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5 отзывов
от $10
от 1 дня
#152
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1382
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#4831