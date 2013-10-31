rgb_m

Михаил rgb_m

 
44 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
bz101
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Разработка и верстка продающей листовки
Работой доволен. Оперативно.
Сотрудничество прошло успешно. Были предоставлены все необходимые материалы и пожелания.
Ответный отзыв
venger
Тарас 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Дизайн слайдов для сайта
Доволен выполнением! Спасибо!
Работа прошла на ура, задача поставлена четко. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
IrinaMarketing
Ирина 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Баннер на сайт и презентация
Спасибо, Михаилу за выполненную работу! Главное что все оперативно! Человек слова, очень ответственный и творческий!
Очень понравилось работать. Задача поставлена четко и ясно. Одним словом - отличный заказчик.
Ответный отзыв
amd1981
Андрей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Подготовка к печати журнала
Допечатная подготовка была сделана в срок и качественно. Рекомендую Михаила для сотрудничества, в ближайшем будущем обращусь к нему еще)
Работать с Андреем понравилось. Как заказчик - адекватный и прислушивается к мнению специалистов. Сотрудничеством доворен. Рекомендую
Ответный отзыв
gunyaschevakatya
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Баннер для хедера на сайт
Спасибо за работу, все выполнено быстро и красиво!
Было приятно работать. Задача поставлена четко, на интересующие меня вопросы получал развернутые ответы.
Ответный отзыв
Баннеры
5 отзывов
от $10
от 1 дня
#152
3D-графика
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1382
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#4831