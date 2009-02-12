Флеш Баннер для музыкального трекера.

Сайт для профессионального фотографа(для меня:) Сайт будет информативный,яркий и солнечный,можно даже сказать что гламурный. 1. Там должны быть нарисованы девушки в стиле таком,который на файле в приложении. 2. Они должны там быть заняты разными веселми делами:загорать,фотографироваться,выходить замуж 3.весь ...