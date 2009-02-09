Настройка: Абсолютные ссылки, относительные ссылки, динамические ссылки, настройка зеркал домена. http://ratatet.net/
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://streetlife.namba.kz/Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
ChatRoulette.com - Требуется клонВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сайт: http://www.streetlife.kz/ Задача продвинуть музыкальный rnb/rap портал ( малая конкуренция) в kz/ru основных поисковых систем.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Проблема вывода последних тем с форума.Завершен15 лет назад
- $50
http://musicland.kzЗавершен15 лет назад
Нажав на окно поиска должно выйти навигация поиска с дальнейшем выбором категории где искать. (функционал выбора категорий имеется) site: http://musicland.kz/index.phpЗавершен15 лет назад
Icq: 397-814Завершен15 лет назад
Icq: 397814Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Icq: 397-814Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт15 лет назад
Icq: 397-814Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $400
+ единый дизайн, регистрация и многое другое подробнее icq: 397-814Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Вот пример : http://goodlife.kz/tv_images/sl_tv_stand.gif Одну черную для белого фона, а другую ( код цвета d8d9d8) для черного фона3D-графика1 исполнительЗавершен15 лет назад
Флеш Баннер для музыкального трекера.Баннеры47 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Модификация трекераЗакрыт15 лет назад
Модификация трекераЗавершен15 лет назад
Создание букмекерской канторы (нужна функциональная копия www.olimp.kzСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Справа от статьи (Фотогалерея) Пример: http://indarnb.ru/hi-tech/cellphones/?newsId=87F95AC6C289ACFE Пример: http://indarnb.ru/fashion/overview/?newsId=F207EE7BCE485B17Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Крутящийся логотип в стиле http://vh1.ru/Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Отредактировать готовый шаблон для JoomlaЗавершен15 лет назад