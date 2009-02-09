velasquez

Георгий Попов velasquez

 
37 летКазахстан/Актобе
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

http://vk.com/zhoraprosta

Отзывы фрилансеров
IP5
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Верстка сайта
Спасибо за проект
Очень приятно было работать, мастер своего дела. Убедительно рекомендую.
Ответный отзыв
RickHustle
Hustle Rick 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Проблема вывода последних тем с форума.
Отличный клиент! Терпеливо разъесняет все возникающие вопросы и стабильно платит. Рекомендую!
Приятно работать было, мастер своего дела. Буду продолжать сотрудничать.
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cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Небольшой редизайн торента трекера.
Четко сформулированное задание - дало хороший результат! Работа оплачена по результату!
Приятно работать с Русланом. Мастер своего дела.
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yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Сделать подставку для tv
Только положительные эмоции! рекомендую сотрудничать!!! :)
Мастер своего дела. Советую.
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laykon
41 годАрмения
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Модификация трекера
Отличный заказчик, приятно работать. Спасибо большое!
С Альбертом было очень приятно работать. Мастер своего дела, работу выполнил на все 100%. Буду продолжать работать.
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