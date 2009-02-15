Баннер-объявление

Флеш Баннер для музыкального трекера.
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Простой баннерок gif или flash размером 167 на 94 пикселя. Который будет содержать следующий текст: "Турнир 22.02.2009 / 1-й этап чемпионата Круазе 2009". Место размещения - слева от баннера Google на сайте kruase.kiev.ua. И не стоит копировать для баннера элементы сайта!
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