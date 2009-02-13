Требуются Rich-баннеры

БаннерыЗакрыт9 заявок158 просмотров
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Требуются Rich-баннеры

300x300 - 2шт.

468х60 - 2 шт.

Сразу говорю, придётся думать над самим баннером, готовых идей для них у нас нет.

Пишем в ICQ, сразу кидаем ссылку на портфолио, чтобы я понимал, по какому вопросы вы постучали.

Без портфолио даже разговаривать не буду, туда и портфолио в которых 2-3 баннера. Не будем терять общее время.

Внимание, только для тех кому 18+.

ICQ: 20десять201

Как говориться, наш каприз = Ваша цена.

Также помимо Rich-баннеров рассматриваем flash и gif следующих форматов:

468х60 - 5 шт.

100х100 - 3 шт.

100х600 - 2 шт.

500х170 - 1 шт.

Условия теже.

15 лет назад
lvdi
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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