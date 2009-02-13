Нужны 2 flash баннера 468*60 и 160*120 на тему парфюмерии+8Марта. Для удешевления, содержание их делать одинаковым, просто в разных форматах. PS в личку и аську просьба не беспокоить. Сроки, цены и примеры работ указывайте в проекте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются Rich-баннеры
300x300 - 2шт.
468х60 - 2 шт.
Сразу говорю, придётся думать над самим баннером, готовых идей для них у нас нет.
Пишем в ICQ, сразу кидаем ссылку на портфолио, чтобы я понимал, по какому вопросы вы постучали.
Без портфолио даже разговаривать не буду, туда и портфолио в которых 2-3 баннера. Не будем терять общее время.
Внимание, только для тех кому 18+.
ICQ: 20десять201
Как говориться, наш каприз = Ваша цена.
Также помимо Rich-баннеров рассматриваем flash и gif следующих форматов:
468х60 - 5 шт.
100х100 - 3 шт.
100х600 - 2 шт.
500х170 - 1 шт.
Условия теже.
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