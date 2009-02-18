Простой флеш баннер 468x60

БаннерыЗавершен9 заявок183 просмотра
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Требуется разработать несложный флеш баннер с размерами 468x60 и весом до 25кб. Ссылка должна передаваться из параметров через clickTAG. Два логотипа, несколко фото, тексты. Подробности в привате. Просьба указывать примерную цену. Срок 1 день.

15 лет назад
pbashkatov
Павел 
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 лет назад
$40
1 день
Как всегда - быстро, чётко, качественно.
Отличный работодатель! 10+
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