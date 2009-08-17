Серия баннеров для сайта элитных часов

БаннерыЗавершен22 заявки314 просмотров
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Необходимо разработать несколько серий баннеров для интернет-магазина элитных часов.

Слоганы и текст предоставим.

3 вида дизайна и ресайз в след. форматы:

600х190

120х600

600х120

600х90

650х90

780х90

100х100

120х240

468х60

240x400

Портфолио и свои цены в студию :)

15 лет назад
luxserg
Tq 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 лет назад
$300
2 дня
Отличная работа в срок без задержек. Постоянно сотрудничаем.
Отличный заказчик! Приятно работать.
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