Размер баннера 660х120. Категория : сайт для скачки фильмов. Требования : креативность. Я не готов говорить какие картинки, в какой последовательности и с какими текстами будут изображены на баннере - все это на вас. Опыт разработки баннеров. Предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой flash баннер:
Размеры 900x100 px
чтобы в нем отображалась(двигалась) информация из картинки(флаер вечеринки) в приложении
т.е. уместить "информацию" флаера в окошке flash баннера размером 900х100
Примеры:
http://ulnight.com/banners/index.html
Цена чем меньше - тем лучше)))
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