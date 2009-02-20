Разработать баннер на флеше или анимированный gif

Размер баннера 660х120.

Категория : сайт для скачки фильмов.

Требования : креативность. Я не готов говорить какие картинки, в какой последовательности и с какими текстами будут изображены на баннере - все это на вас. Опыт разработки баннеров.

Предложения в личке рассматриваться не будут. Не пишите. Уважайте себя и работодателя.