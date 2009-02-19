Создать баннер 88*31

$5
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Необходимо создать красивый мини-баннер 88*31 для доски объявлений http://doska.us.

15 лет назад
brandmaker
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранные исполнители
Nitrocium
Юрий 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$7
1 день
Сделал очень хороший аккуратный мини-баннер. Спасибо большое.
Приятно было работать. Надежный заказчик.
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$4
1 день
Спасибо за работу. Сделал все хорошо.
Чуткое и сдержанное руководство Сергея, помогло мне реализовать проект! Спасибо за понимание, спасибо за помощь в процессе работы, и спасибо за оплату. Рекомендую всем! Готов к труду - под началом Сергея... Удачи!!!!
qvgroup
Qvgroup 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
34 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Сделал хороший анимированный баннер. Спасибо.
Хороший заказчик и приятный в общении человек. Все прошло хорошо! Спасибо
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