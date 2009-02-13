Переделать логотип

$2
Логотипы и ЗнакиЗакрыт10 заявок361 просмотр
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Доброе утро,

Необходимо переделать логотип _http://rusfriends.net/templates/Default/images/logo.png

Вместо DLEtweak.ru

Написать: RUSfriends.net

где буква d - сверху виде шапочки как крыша на домике

с левой стороны написать мелками букавками - семейный

с правой стороны - журнал

15 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Krow
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день