Логотип Turtile (товары автохимии и стройхимии)

Нужна Разработка Логотипа
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Нужно разработать логотип для Торг. марки автохимии и строительной химии Turtile.
Символ для логотипа - черепашка.
Ассортимент продукции:
- расходные жидкости и аксессуары для автомобилей
- строительная химия (грунтовки, краски)
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