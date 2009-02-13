Логотип Turtile (товары автохимии и стройхимии)

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок640 просмотров
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Нужно разработать логотип для Торг. марки автохимии и строительной химии Turtile.

Символ для логотипа - черепашка.

Ассортимент продукции:

- расходные жидкости и аксессуары для автомобилей

- строительная химия (грунтовки, краски)

15 лет назад
prostir_m
Роман 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
yuriuz
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня