Логотип и фирменный стиль для службы такси

Доброе утро, Необходимо переделать логотип _http://rusfriends.net/templates/Default/images/logo.png Вместо DLEtweak.ru Написать: RUSfriends.net где буква d - сверху виде шапочки как крыша на домике с левой стороны написать мелками букавками - семейный с правой стороны - журнал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка лого и фирменного стиля для службы такси.
Лого – думаю понятно.
Фирменный стиль :
Бланки и т.п. +
оформление автомобилей, наклеек на автомобили, шашек, визиток на раздачу, рекламных буклетов и плакатов.
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