Логотип и фирменный стиль для службы такси

Логотипы и ЗнакиЗакрыт118 заявок1062 просмотра
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Разработка лого и фирменного стиля для службы такси.

Лого – думаю понятно.

Фирменный стиль :

Бланки и т.п. +

оформление автомобилей, наклеек на автомобили, шашек, визиток на раздачу, рекламных буклетов и плакатов.

15 лет назад
KIgorV
Игорь 
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов