Обрисовать нарисованный на бумаге логотип

Есть лого, нарисовано на бумаге (приложил файл ниже)

Нужно его обрисовать, обработать так, чтобы оно было похоже что сделано на компе, а не от руки в реале)) ну думаю суть ясна, да?:)

плачу до 10 у.е.:)

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