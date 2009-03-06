Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен79 заявок862 просмотра
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Предприятие носит гордое название "Панда".

Требования к лого:

- должно быть изображение одноимённого животного;

- должно быть слово "панда" или "panda";

- всё должно быть в оттенках серого

Цена: до 10 у.е.

15 лет назад
MasterDN
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Tatjana
46 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Логотип был сделан качестественно, строго в оговорённые сроки и с учётом всех пожеланий. Спасибо за сотрудничество.
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