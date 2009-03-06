Tatjana

Татьяна Tatjana

 
47 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Создание сайтов, интернет-магазинов

Портфолио - blog.domanet.lv

Отзывы заказчиков

MasterDN
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
16 лет назад
Логотип
Логотип был сделан качестественно, строго в оговорённые сроки и с учётом всех пожеланий. Спасибо за сотрудничество.
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