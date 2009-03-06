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Портфолио - blog.domanet.lv
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
Логотип был сделан качестественно, строго в оговорённые сроки и с учётом всех пожеланий. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
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