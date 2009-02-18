Нужно вставить в лого название субдомена

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок244 просмотра
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Есть например блабла.ру

логотип и есть сам "блабла.ру"

нужно похожим или по стилистике шрифта схожим сделать

один.блабла.ру

два.блабла.ру

тобишь просто подорать похожий шрифт и сделать его в gif прозрачном.

на связи буду завтра утром-обед. нужно сделать в течении 1-2 часов.

задача маленькая, откликайтесь плиз.

15 лет назад
1000000000
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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