Логотип для мультимедиа проекта автомобильного

Логотипы и ЗнакиЗакрыт47 заявок638 просмотров
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Нужен логотип для программы вектор.

Программа мультимедиа для авто индустрии.

http://www.weblancer.net/users/greendark/portfolio/163022.html#item - такого типа, не растровый

http://www.weblancer.net/users/designew/portfolio/342809.html#item

Для дизайна приложенного сюда.

Необходимы:

Логотипы для использования в программе, сайте и т.п.

Иконка для программы

Писать в личку, с сылкой на набросок, желаемым бюджетом.

Название проекта "Focar"

15 лет назад
dkdf
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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