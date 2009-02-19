Нужен логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен46 заявок392 просмотра
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Сложность логотипа в названии фирмы. Тандем. Посмотрите определение слова, в толковом словаре.

15 лет назад
apatop
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
MagiC_Mark
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Всё отлично, то что надо ... справился ! ... неожидал ... были предоставлены различные варианты, выбран самый подходящий ... Всё на уровне и в лучшем виде ...
Хороший заказчик. Сработались. Продолжаем сотрудничать.
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