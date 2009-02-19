Нужен логотип

Требуется разработать логотип магазина детских колясок. Цветовая гамма преимущественно жёлтый, красный, оранжевый (яркие цвета). Должен легко переносится в чёрно-булый вариант. Название вида "Kolyski-shop" должен легко меняться на другое подобное русское название "Магазин колясок".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сложность логотипа в названии фирмы. Тандем. Посмотрите определение слова, в толковом словаре.
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