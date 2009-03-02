Виктор, СПАСИБО. - Проект был выполнен отлично. - ВСЕ наши пожелания и тонкости были учтены. - Выский профессионализм, творческий подход к делу. - Предсказуем. Всегда на связи. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ кто ценит время и качество.