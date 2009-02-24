# 1 — $

Имеется сайт для трекинга рабочего времени - http://timetracker.wrconsulting.com

Требуется переделать логотип (вверху). Вот так: вместо слов WR Time Tracker там должно быть Anuko Time Tracker. Слово (уже готовый логотип) Anuko берем с сайта http://www.anuko.com - и делаем аналогично. Слова "Time Tracker" пишем аналогичным шрифтом и цветом как в правой части логотипа Anuko. Все делаем в формате прозрачного gif или png наложенного на фон - в приложении.

Часы на сайте - отключаемый элемент. Логотип должен нормально смотреться с включенными и выключенными часами. Когда часы выключены высота верхней части соответственно уменьшается.

Большая просьба к кандидатам: если сможете - пришлите простой скетч - вариант вашего логотипа для определения пригодности для участия в конкурсе. Исполнителя (или исполнителей) выберем по скетчу, и дальше доработаем его как требуется.

Это мой первый конкурс - не судите строго, если я что-то не понял в правилах. Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо.

Если что-то непонятно описано - спрашивайте.