Переделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки872 просмотра
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#1$

Имеется сайт для трекинга рабочего времени - http://timetracker.wrconsulting.com

Требуется переделать логотип (вверху). Вот так: вместо слов WR Time Tracker там должно быть Anuko Time Tracker. Слово (уже готовый логотип) Anuko берем с сайта http://www.anuko.com - и делаем аналогично. Слова "Time Tracker" пишем аналогичным шрифтом и цветом как в правой части логотипа Anuko. Все делаем в формате прозрачного gif или png наложенного на фон - в приложении.

Часы на сайте - отключаемый элемент. Логотип должен нормально смотреться с включенными и выключенными часами. Когда часы выключены высота верхней части соответственно уменьшается.

Большая просьба к кандидатам: если сможете - пришлите простой скетч - вариант вашего логотипа для определения пригодности для участия в конкурсе. Исполнителя (или исполнителей) выберем по скетчу, и дальше доработаем его как требуется.

Это мой первый конкурс - не судите строго, если я что-то не понял в правилах. Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо.

Если что-то непонятно описано - спрашивайте.

15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Победитель конкурса
Julija_Kostuyk
Юлия 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Все пожелания, возникшие по ходу выполнения проекта, учтены. Очень доволен.
Было приятно и легко сотрудничать.Большое спасибо.
Заявки фрилансеров
Julija_Kostuyk
Юлия 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
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