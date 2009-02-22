Срочно нужен логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок1236 просмотров
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#1$

Уважаемые фрилансеры, мне необходим логотип, который отражал бы мой ник Je-Su. Не нужно какой-то сверхестественной сложности - все простенько и со вкусом. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам, которые предложат самую низкую цену.

Оставляйте, пожалуйста, свой номер Аськи, цену и примеры работ, которые будут касаться данного конкурса (хотя бы наброски). Выбранному исполнителю гарантирую наипозитивнейший отзыв.

Очень важно: В моем портфолио вы найдете одну страничку из моего сайта, того, где будет размещен логотип (ориентировочно в верхнем левом углу) Пожалуйста подбирайте цвета согласно стилю будущего сайта.

С уважением, Евгения!

15 лет назад
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
Dizajnersha
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
Работа сделана просто прекрасно. Всем рекомендую Елену, как креативного и ответственного фрилансера. Елена не зная моих предпочтений, попала в самую точку, сделала работу так, что вопросов просто не возникло. Скорость работы тоже замечательная, результат уже был через пару часов. Надеюсь сотрудничать с Еленой еще не один раз в столь же плодотворной форме.
Евгения - хороший, грамотный заказчик! Очень приятно было работать! Четко поставленные требования, конструктивные замечания, своевременная оплата и приятное общение. С удовольствием выполню последующие заказы! РЕКОМЕНДУЮ!
Заявки фрилансеров
Dizajnersha
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
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