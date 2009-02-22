Срочно нужен логотип

# 1 — $

Уважаемые фрилансеры, мне необходим логотип, который отражал бы мой ник Je-Su. Не нужно какой-то сверхестественной сложности - все простенько и со вкусом. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам, которые предложат самую низкую цену.

Оставляйте, пожалуйста, свой номер Аськи, цену и примеры работ, которые будут касаться данного конкурса (хотя бы наброски). Выбранному исполнителю гарантирую наипозитивнейший отзыв.

Очень важно: В моем портфолио вы найдете одну страничку из моего сайта, того, где будет размещен логотип (ориентировочно в верхнем левом углу) Пожалуйста подбирайте цвета согласно стилю будущего сайта.

С уважением, Евгения!