Создание логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт82 заявки755 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать логотип компании, занимающейся оформлением подарков, по точно заданной концепции. Концепция представляет из себя следующее: на логотипе должен быть представлен подарок с чертами живого сказочного персонажа (глаза, довольная улыбка). Этот подарок протягивает цветок, чтобы подарить его кому-то. Логотип должен вызывать добрые, радостные, веселые чувства, быть немного смешным и коммичным. Возле логотипа должна быть надпись с названием компании (2 слова).

Логотип будет размещен: на визитках, беджах, сайте компании и горизонтальной вывеске.

Предложения более 50$ не принимаются к рассмотрению.

15 лет назад
tzar_pah
39 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
sanchospanchos
Александр 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$50
3 дня
  • Похожие заказы

  • Логотип (шапка) для интернет магазина

    $15

    Нужен логотип (шапка). Фон на samsung-batteries.ru , в шапке. Хотелось бы что то из корпоративного самсунговского стиля. Возможны кривые линии, витиеватости белого или других цветов. Желательно несколько вариантов на выбор. Возможно присутствие образа батарейки или ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать логотип для преподавателя шахмат

    $50

    Внимание: (1) это конкурс а не тендер. Пожалуйста соблюдайте условия работы конкурса. (2) Я не могу принять в конкурс участников указавших сумму для принятие в конкурс, так как у меня нет баланса на weblancer счёте -- по ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Лого для сайта bez-censory.ru

    $5

    Нужен логотип который я буду размещать на скринах. Чтоб был не объемный, схожий с тематикой сайта. Нестандартный подход приветствуется.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать логотип

    Имеется сайт для трекинга рабочего времени - http://timetracker.wrconsulting.com Требуется переделать логотип (вверху). Вот так: вместо слов WR Time Tracker там должно быть Anuko Time Tracker. Слово (уже готовый логотип) Anuko берем с сайта http://www.anuko.com - и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочно нужен логотип

    Уважаемые фрилансеры, мне необходим логотип, который отражал бы мой ник Je-Su. Не нужно какой-то сверхестественной сложности - все простенько и со вкусом. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам, которые предложат самую низкую цену. Оставляйте, пожалуйста, свой номер ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Logo

    Добрый день. Необходимо разработать логотип. - круг. - в центре дерево. коренастый (устойчивый) дуб. с правильной кроной. - по кругу надпись. суперсад. ландшафтные работы высокого качества. - два цвета.белый.зеленый. Восприятие: понятный, узнаваемый, надежный...и т.п. Желаю Вам успеха.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для конкурса Хип-Хоп исполнителей.

    $20

    Конкурс для талантливых и находчивых Для проведения батла (конкурса) молодых рэп-исполнителей «Южный батл» требуется придумать и изобразить логотип для оформления сайта. Должен символизировать рэп как музыкальное направления, подразумевать соревновательный момент. Остальное – воля вашей ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Замена логотипа в шапке сайта

    Здравствуйте! Собственно надо просто изменить логотип в шапке- название другого домена на название моего сайта так чтобы как будто он там всегда и был! Адрес сайта http://relax-video.net

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад