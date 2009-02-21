Создание логотипа

Необходимо создать логотип компании, занимающейся оформлением подарков, по точно заданной концепции. Концепция представляет из себя следующее: на логотипе должен быть представлен подарок с чертами живого сказочного персонажа (глаза, довольная улыбка). Этот подарок протягивает цветок, чтобы подарить его кому-то. Логотип должен вызывать добрые, радостные, веселые чувства, быть немного смешным и коммичным. Возле логотипа должна быть надпись с названием компании (2 слова).

Логотип будет размещен: на визитках, беджах, сайте компании и горизонтальной вывеске.

Предложения более 50$ не принимаются к рассмотрению.