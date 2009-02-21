Создание логотипа

Нужен логотип (шапка). Фон на samsung-batteries.ru , в шапке. Хотелось бы что то из корпоративного самсунговского стиля. Возможны кривые линии, витиеватости белого или других цветов. Желательно несколько вариантов на выбор. Возможно присутствие образа батарейки или ...
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Необходимо создать логотип компании, занимающейся оформлением подарков, по точно заданной концепции. Концепция представляет из себя следующее: на логотипе должен быть представлен подарок с чертами живого сказочного персонажа (глаза, довольная улыбка). Этот подарок протягивает цветок, чтобы подарить его кому-то. Логотип должен вызывать добрые, радостные, веселые чувства, быть немного смешным и коммичным. Возле логотипа должна быть надпись с названием компании (2 слова).
Логотип будет размещен: на визитках, беджах, сайте компании и горизонтальной вывеске.
Предложения более 50$ не принимаются к рассмотрению.
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