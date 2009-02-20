Логотип (шапка) для интернет магазина

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт38 заявок536 просмотров
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Нужен логотип (шапка). Фон на samsung-batteries.ru , в шапке.

Хотелось бы что то из корпоративного самсунговского стиля.

Возможны кривые линии, витиеватости белого или других цветов.

Желательно несколько вариантов на выбор.

Возможно присутствие образа батарейки или конкретная (есть много реальных фотографий ).

Также приветствуются цвета. Цвет и высоту шапки можно скорректировать.

Логотип должен соответствовать общему дизайну сайта.

15 лет назад
batt
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
faviart
Илья 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
33 отзыва
15 лет назад
$20
1 день
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