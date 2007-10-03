Шаблон для эротического сайта для DLE движка. В принципе сайт можно и у них заказать с индивидуальным шаблоном и заточенным под DLE. У них стоимость 120...но меня она точно не устраивает

Как пример мне нужен шаблон примерно вот такой www.porninspector.com но на русский манер. Вместо полицейского что то другое и завязать на порно как у них