Сделать пару страниц по аналогии

Нужен дизайн порталу PhotoPulse.ru. Портал будет состоять из нескольких сервисов - рейтинг фотосайтов, база фотографов, моделей, фото-фриланс и т.д. Основная страница сайта будет оглавлением - описание всех сервисов с переходом к ним. Сервисы будут располагаться на доменах третьего ...
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Есть дизайн в виде картинки главной страницы сайта. Дизайн не сложный. На основе этого дизайна надо сделать дизайн для 3х страниц (статья, список статей, форум). Сделанные 3 страницы сверстать.
Все детали (какие элементы должны быть на странице статьи и т.д.) будут даны.
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