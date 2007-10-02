Сделать пару страниц по аналогии

Есть дизайн в виде картинки главной страницы сайта. Дизайн не сложный. На основе этого дизайна надо сделать дизайн для 3х страниц (статья, список статей, форум). Сделанные 3 страницы сверстать.

Все детали (какие элементы должны быть на странице статьи и т.д.) будут даны.