Дизайн портала PhotoPulse

Нужен дизайн порталу PhotoPulse.ru.

Портал будет состоять из нескольких сервисов - рейтинг фотосайтов, база фотографов, моделей, фото-фриланс и т.д.

Основная страница сайта будет оглавлением - описание всех сервисов с переходом к ним.

Сервисы будут располагаться на доменах третьего уровня - top.photopulse.ru, webring.photopulse.ru и т.д.

Нужен дизайн в едином стиле для всех сервисов, но для каждого должны быть небольшие отличия - цветовая гамма, элементы шапки - чтобы сразу было понятно, где находится пользователь - в рейтинге, форуме или в базе моделей.

Html верстать не нужно, нужны psd, где все элементы дизайна разбиты по слоям. Логотип у сайта есть, придумывать не надо.

У всех сервисов есть единое меню для регистрации и залогинивания пользователей и для перехода на другие сервисы.

У каждого сервиса есть также индивидуально меню.

Нужны макеты:

- главной страницы;

- сраницы регистрации пользователя;

- страницы рейтинга (его функции можно посмотреть здесь: http://top.photopulse.ru/ - на дизайн внимания не обращайте, это пробный вариант);

- страницы рейтинга с информацией, статистикой сайта-участника (http://top.photopulse.ru/info.php?user=tigra);

- базы фотографов/моделей (старица со списком моделей и страница-портфолио с фотографиями выбранной модели);

- форума, в стиле phpbb, два макета - список тем и просмотр темы;

- набор пиктограмм (для админки и для личного кабинета пользователя, полный список будет предоставлен).

Пожалуйста, указывайте в предложениях ссылки на портфолио.