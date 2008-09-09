Дизайн портала PhotoPulse

Дизайн-макет должен включать дизайн и верстку следующих частей: I – Заглавная страница (пример наполнения страницы *ww.hotstats.eu) II – Пользовательская часть. Примеры лейаута можно увидеть в приложенных файлах. Будут 2 основных типа страниц: с и без меню слева. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн порталу PhotoPulse.ru.
Портал будет состоять из нескольких сервисов - рейтинг фотосайтов, база фотографов, моделей, фото-фриланс и т.д.
Основная страница сайта будет оглавлением - описание всех сервисов с переходом к ним.
Сервисы будут располагаться на доменах третьего уровня - top.photopulse.ru, webring.photopulse.ru и т.д.
Нужен дизайн в едином стиле для всех сервисов, но для каждого должны быть небольшие отличия - цветовая гамма, элементы шапки - чтобы сразу было понятно, где находится пользователь - в рейтинге, форуме или в базе моделей.
Html верстать не нужно, нужны psd, где все элементы дизайна разбиты по слоям. Логотип у сайта есть, придумывать не надо.
У всех сервисов есть единое меню для регистрации и залогинивания пользователей и для перехода на другие сервисы.
У каждого сервиса есть также индивидуально меню.
Нужны макеты:
- главной страницы;
- сраницы регистрации пользователя;
- страницы рейтинга (его функции можно посмотреть здесь: http://top.photopulse.ru/ - на дизайн внимания не обращайте, это пробный вариант);
- страницы рейтинга с информацией, статистикой сайта-участника (http://top.photopulse.ru/info.php?user=tigra);
- базы фотографов/моделей (старица со списком моделей и страница-портфолио с фотографиями выбранной модели);
- форума, в стиле phpbb, два макета - список тем и просмотр темы;
- набор пиктограмм (для админки и для личного кабинета пользователя, полный список будет предоставлен).
Пожалуйста, указывайте в предложениях ссылки на портфолио.
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