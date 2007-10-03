Дизайн сайта компании Партнеры

Требуется дизайн сайта для компании, занимающейся: кадровыми и юридическими услугами. Конечный вариант дизайна нужен в формате PSD и с высоким разрешением 1280x1024. По поводу оплаты, возможен торг, если Вы считаете, что Ваш вариант дизайна стоит дороже. Варианты дизайна просьба предоставлять в более или менее нормальном каестве, чтоб не стыдно было показать заказчику.