Дизайн сайта компании Партнеры

Надо сделать доработку в шаблоне на сайте kalyanminsk.com (прошлый исполнитель пропал.) 1. кнопки (меню навигации) сделать интерактивными (что бы было возможность добавлять из админ меню, Но при это сохраняя дизайн. 2. Добавить модуль голосования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн сайта для компании, занимающейся: кадровыми и юридическими услугами. Конечный вариант дизайна нужен в формате PSD и с высоким разрешением 1280x1024. По поводу оплаты, возможен торг, если Вы считаете, что Ваш вариант дизайна стоит дороже. Варианты дизайна просьба предоставлять в более или менее нормальном каестве, чтоб не стыдно было показать заказчику.
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