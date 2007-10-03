Нужно сделать 2 гифки. по 3 кадра в каждой

$20
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки124 просмотра
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Нужно сделать 2 гифки. по 3 кадра в каждой

это должна быть эротика. но не порно.

пример файла, который нам нужен - в аттаче.

Требования:

размеры: 81x54

размер файла: максимум 7kb.

16 лет назад
horal
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nataru
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$20
30 дней
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