Исправить 502 Bad Gateway

дело такое:

есть сайт, при доступе на который, имеем такой ответ:

Bad Gateway

The proxy server received an invalid response from an upstream server.

Additionally, a 502 Bad Gateway error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

скорее всего это связано с настройками apache + Zope

поэтому нужен человек, который поднимет этот ресурс.

т.е. надо, чтобы вы разобрались немного с настройками Zope framework и настроили как надо на хосте.

Важно, чтобы у вас были хорошие знания по администрированию Linux.

система рабочая, там есть еще несколько сайтов, поэтому надо, чтобы при исправлении данных ошибок не произошли какие-либо другие.