Дорисовать макет интернет-магазина

Есть нарисованный макет интернет-магазина. Его необходимо основательно доработать.

Шапка готова полностью, футер на 50%. Основную часть дизайна интернет-магазина необходимо подогнать по стилю к шапке. Структура вся сохраняется.

Жду Ваше портфолио. Сделать необходимо сегодня - завтра.

Бюджет 50$. Работаем без предоплаты. Если вы себя проявите на этом проекте как хороший дизайнер, возможны постоянные заказы.

Макет и более подробное ТЗ предоставим после Вашего портфолио.

ICQ 54226636