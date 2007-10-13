Создание шаблона DLE

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки162 просмотра
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Требуется создание шаблона для DLE 6.2

Сайт посвящён радио-управляемым моделям

16 лет назад
dead007
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
madkaban
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Сергей Викторович молодец, уложился в отведённый ему срок! Выполнил всё качественно и быстро, как и обещал. Приятно было иметь с ним дело. Всем советую...
Отличный заказчик. Предоставил хорошее техническое задание. Умеет правильно высказать свою идею. Спокоен и вежлив. Своевременно провел оплату. Сергей, спасибо за сотрудничество.