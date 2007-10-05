Разработка дизайна для онлайн игры

Требуется создание шаблона для DLE 6.2 Сайт посвящён радио-управляемым моделям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует дизайн для интернет игры. Стиль постядерный. Поле боя, чат, инвентарь персонаж и т.д.
Бюджет резиновый, интересны люди, которые уже имели подобный опыт.
Всю информацию по размерам и цветовой гамме, дам тем, чье предложение меня заинтересует.
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