Разработка дизайна для онлайн игры

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок194 просмотра
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Интересует дизайн для интернет игры. Стиль постядерный. Поле боя, чат, инвентарь персонаж и т.д.

Бюджет резиновый, интересны люди, которые уже имели подобный опыт.

Всю информацию по размерам и цветовой гамме, дам тем, чье предложение меня заинтересует.

16 лет назад
G0fr
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
romanos
Роман 
33 годаСША
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$300