Дизайн сайта регионального представительства #1

$100
Дизайн сайтовЗавершен53 заявки372 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо сделать дизайн небольшого сайта (сайт будет представлять собой 5-10 страниц).

Дизайн должен состоять из 2-х макетов: главная страница и второстепенная.

При дизайне необходимо учитывать, что верстка документа будет блочная.

Так же следует учитывать, что фирменный цвет синий.

Для образца можно взять сайт регионального представительства http://forexltd.zp.ua.

Это не значит, что дизайн должен быть копией http://forexltd.zp.ua, либо напоминать этот сайт.

Разумные нестандартные подходы будут приветствоваться.

Претендент будет выбираться по представленным работам в портфолио.

Указывайте так же срок и стоимость работ.

При успешно выполненной работе возможно получение еще пары подобных заказов.

Так же если вы умеете хорошо верстать блочный дизайн отписывайтесь и указывайте стоимость с версткой.

С уважением,

Антон.

Дизайн сайта
16 лет назад
zippovich
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
META_SIrIuS
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$100
4 дня
Отлично сделал работу. За 2 дня из обещанных 4-х. Работа выполнена на высочайшем уровне. Рекомендую.
Отличный заказчик: всегда на связи, все вопросы решаются в онлайн режиме. Очень приятно было работать над его проектом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.