Дизайн сайта регионального представительства #1

Интересует дизайн для интернет игры. Стиль постядерный. Поле боя, чат, инвентарь персонаж и т.д. Бюджет резиновый, интересны люди, которые уже имели подобный опыт. Всю информацию по размерам и цветовой гамме, дам тем, чье предложение меня заинтересует.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо сделать дизайн небольшого сайта (сайт будет представлять собой 5-10 страниц).
Дизайн должен состоять из 2-х макетов: главная страница и второстепенная.
При дизайне необходимо учитывать, что верстка документа будет блочная.
Так же следует учитывать, что фирменный цвет синий.
Для образца можно взять сайт регионального представительства http://forexltd.zp.ua.
Это не значит, что дизайн должен быть копией http://forexltd.zp.ua, либо напоминать этот сайт.
Разумные нестандартные подходы будут приветствоваться.
Претендент будет выбираться по представленным работам в портфолио.
Указывайте так же срок и стоимость работ.
При успешно выполненной работе возможно получение еще пары подобных заказов.
Так же если вы умеете хорошо верстать блочный дизайн отписывайтесь и указывайте стоимость с версткой.
С уважением,
Антон.
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