Дизайн сайта регионального представительства #1

Здравствуйте!

Необходимо сделать дизайн небольшого сайта (сайт будет представлять собой 5-10 страниц).

Дизайн должен состоять из 2-х макетов: главная страница и второстепенная.

При дизайне необходимо учитывать, что верстка документа будет блочная.

Так же следует учитывать, что фирменный цвет синий.

Для образца можно взять сайт регионального представительства http://forexltd.zp.ua.

Это не значит, что дизайн должен быть копией http://forexltd.zp.ua, либо напоминать этот сайт.

Разумные нестандартные подходы будут приветствоваться.

Претендент будет выбираться по представленным работам в портфолио.

Указывайте так же срок и стоимость работ.

При успешно выполненной работе возможно получение еще пары подобных заказов.

Так же если вы умеете хорошо верстать блочный дизайн отписывайтесь и указывайте стоимость с версткой.

С уважением,

Антон.