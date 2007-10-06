Дизайн сайта и установка.

$500
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок253 просмотра
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Здраствуйте фрилансеры.

Хочу вам предложить работу в разработке дизайна для CMS UCOZ, и установке его и т.п.

Вообщем дизайн нужен впринцепи простенький без особых прибомбасов. Мне интересно ваша цена и ваши сроки.

ICQ: 8077018 | @mail: [email protected] | Mail Agent: [email protected] | Skype: dj-ad1das | telefon spb: 8911 131 03 03.

Спасибо за внимание.

Дизайн сайта
16 лет назад
ad1das
Рустам 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-2)
Выбранные исполнители
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)
16 лет назад
Проект был сдан, заказчик всё принял, одобрил, оставил положительный отзыв, потом его изменил. Оплата была произведена, но потом заказчик перегнул палку. Не связывайтесь с этим человеком.
ZED2007
Д.Э. 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$130
2 дня