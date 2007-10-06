Дизайн сайта и установка.

Здраствуйте фрилансеры.

Хочу вам предложить работу в разработке дизайна для CMS UCOZ, и установке его и т.п.

Вообщем дизайн нужен впринцепи простенький без особых прибомбасов. Мне интересно ваша цена и ваши сроки.

ICQ: 8077018 | @mail: [email protected] | Mail Agent: [email protected] | Skype: dj-ad1das | telefon spb: 8911 131 03 03.

Спасибо за внимание.