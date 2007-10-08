Нужно сделать 25 одностраничных сайтов

$250
Дизайн сайтовЗавершен44 заявки384 просмотра
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Нужно сделать 25 одностраничных сайтов с неуникальным (но не примитивным) дизайном.

Подробнее ТЗ опишу при непосредственном общении.

16 лет назад
ApmeM
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ubs
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
16 лет назад
Александр, сделал все быстро, а главное качественно!