Дизайн сайта игрового сервера LineAge

$300
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок269 просмотров
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#1$

Требуется дизайн сервера по Онлайн-RPG LineAge II

Название проекта: Epic Lands (Эпические Земли)

Адрес сайта: www.epiclands.ru

Подробности изложены в прикрепленном документе (будут вопросы - пишите в личку или на почту)

[ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН]

Просьба сразу присылать готовые варианты работ, опять же через личные сообщения или почту.

Оплата гарантируется первому понравившемуся варианту.

В данный момент мы в поисках фрилансера для сотрудничества на постоянной основе, поэтому данная работа будет своего рода собеседованием для нас.

Спасибо за внимание.

[ПРОЕКТ ЗАКРЫТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕН]

Дизайн сайта
16 лет назад
MaxiPack
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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