Эксклюзивный дизайн сайта

Здраствуйте фрилансеры. Хочу вам предложить работу в разработке дизайна для CMS UCOZ, и установке его и т.п. Вообщем дизайн нужен впринцепи простенький без особых прибомбасов. Мне интересно ваша цена и ваши сроки. ICQ: 8077018 | @mail: [email protected] ...