Дизайн магазина цифровых товаров

Здраствуйте фрилансеры. Хочу вам предложить работу в разработке дизайна для CMS UCOZ, и установке его и т.п. Вообщем дизайн нужен впринцепи простенький без особых прибомбасов. Мне интересно ваша цена и ваши сроки. ICQ: 8077018 | @mail: [email protected] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать качестренный дизайн для интернет магазина http://agent.amtell.ru/
Для примера мне нравится http://agmag.info
Скрипты написаны на PHP, все файлы дизайна хранятся в отдельной папке.
Все файлы предоставлю при личной переписке. Оплата только по факту, без аванса...
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