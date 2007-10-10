Доработка дизайна сайта

$25
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок220 просмотров
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Наобходимо доработать шаблон сайта на html+css. Макет главной страницы есть + сайт в сети откуда взяла код. Нехватает оригинальной шапки (можно в фотошопе, можно в html), немного изменить шрифты и цветовую гамму. В итоге должно получится 4 шаблона: главная, второстипенные, каталог и страничка каталога. Код на сайте "ровный" с комментами).

Расчитываю на долгосрочное сотрудничество - дизайн, баннеры.

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
faG
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов
16 лет назад
$20
2 дня
buena
Ольга 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$20
2 дня
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