Доработка дизайна сайта

Здраствуйте фрилансеры. Хочу вам предложить работу в разработке дизайна для CMS UCOZ, и установке его и т.п. Вообщем дизайн нужен впринцепи простенький без особых прибомбасов. Мне интересно ваша цена и ваши сроки. ICQ: 8077018 | @mail: [email protected] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наобходимо доработать шаблон сайта на html+css. Макет главной страницы есть + сайт в сети откуда взяла код. Нехватает оригинальной шапки (можно в фотошопе, можно в html), немного изменить шрифты и цветовую гамму. В итоге должно получится 4 шаблона: главная, второстипенные, каталог и страничка каталога. Код на сайте "ровный" с комментами).
Расчитываю на долгосрочное сотрудничество - дизайн, баннеры.
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