Доработка дизайна сайта

Наобходимо доработать шаблон сайта на html+css. Макет главной страницы есть + сайт в сети откуда взяла код. Нехватает оригинальной шапки (можно в фотошопе, можно в html), немного изменить шрифты и цветовую гамму. В итоге должно получится 4 шаблона: главная, второстипенные, каталог и страничка каталога. Код на сайте "ровный" с комментами).

Расчитываю на долгосрочное сотрудничество - дизайн, баннеры.