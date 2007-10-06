Дизайн и html-верстка

Есть программный продукт с веб-интерфейсом. Требования к дизайну минимальные - все должно быть просто, удобно, симпатично. Никаких рисунков, кроме логотипа и некоторых кнопок. Рисовать ничего не надо (все рисунки есть). Надо облагородить дизайн существующих страниц (цвета шрифтов и фона, внешний вид меню, толщина и цвета линий, размеры и тип шрифтов), и может быть сделать несколько страниц из ручных корявых эскизов + текстовых пояснений.

Требования к html-верстке:

Разрешение экрана от 800*600 до 1280*1024, резина.

Совместимость: IE 6.0 и выше, FireFox 2.0 и выше (т.е. последние версии)

Просьба дать примерную оценку: дизайн + html-верстка первой страницы (определиться со стилем, внешний вид меню, используемые цвета, поэтому первая страница будет самой сложной)

Преобразование существующей страницы к новому виду, цена за 1 страницу

Создание страницы на основе эскиза и комментариев, цена за 1 страницу

Более точно - после обсуждения в аське и точной постановки задачи.

Предположительно около 10 страниц.

Цену $100 я, если честно, от балды поставил.

Оплата - Предпочтительно яндекс, можно веб-мани

Прикреплен снимок одной из страниц.

Если есть вопросы - стучитесь в аську 41314957, Игорь. Я обычно в инвизибле, если не отвечаю - напишите когда Вас можно найти в icq, или на какой сотовый можно скинуть смс.

Просьба формулировать предложение в веблансере, но не пользоваться месседжами - у нас есть еще один проект на веблансере, его веду не я, и в мессаджах мы запутаемся.