Нужно разработать дизайн сайта

Здраствуйте фрилансеры. Хочу вам предложить работу в разработке дизайна для CMS UCOZ, и установке его и т.п. Вообщем дизайн нужен впринцепи простенький без особых прибомбасов. Мне интересно ваша цена и ваши сроки. ICQ: 8077018 | @mail: [email protected] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сам сайт: payers.ru/ufsin/
В общем то что сейчас есть, немного темновато, по этому хотелось бы дизайн с более "пастельными цветами", с комбинацией с с зеленым, ярко зеленым цветом, что то вроде как на http://www.skype.com/ на главной, нужно сохранить оглавление странички, т.е. УФСИН РОССИИ, элементы колючей проволоки и прочих атребутов тюремного заключения, фотография как то встроеная в шапку, главная цель которой, вызвать состродание и чувства любви к тем, кто прибывает в временном заключении под стражей.
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