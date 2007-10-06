Нужно разработать дизайн сайта

Сам сайт: payers.ru/ufsin/

В общем то что сейчас есть, немного темновато, по этому хотелось бы дизайн с более "пастельными цветами", с комбинацией с с зеленым, ярко зеленым цветом, что то вроде как на http://www.skype.com/ на главной, нужно сохранить оглавление странички, т.е. УФСИН РОССИИ, элементы колючей проволоки и прочих атребутов тюремного заключения, фотография как то встроеная в шапку, главная цель которой, вызвать состродание и чувства любви к тем, кто прибывает в временном заключении под стражей.