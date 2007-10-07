Нарисовать дизайн и сверстать

$700
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок112 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн портала. Полностью на CSS. 100% Div-ная верстка. На сайте будет все: почта, видео, приколы, новости... вобщем как и на любом портале для людей.

16 лет назад
ubs
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва