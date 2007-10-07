Редизайн сайта (Камасутра)

Требуется создать дизайн для сайта аниме-тематики. Пожалуйста, не думайте что достаточно будет взять шаблон и заменить стандартные картинки на изображения аниме-героев. Тут нужен более творческий подход. Без flash. Логотип не нужен. Все подробности - ...