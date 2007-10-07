Редизайн сайта (Камасутра)

$50
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок215 просмотров
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http://hotkamasutra.net/

В общем, нужен полный редизайн, можно какой-то шаблон переделать, но нужно под ДЛЕ 6.2.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
16 лет назад
Sonitta
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад