Редактирование шаблона партнерского магазина

Требуется создать дизайн для сайта аниме-тематики. Пожалуйста, не думайте что достаточно будет взять шаблон и заменить стандартные картинки на изображения аниме-героев. Тут нужен более творческий подход. Без flash. Логотип не нужен. Все подробности - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть скрипт партнерского магазина, нужно в нем изменить несколько картинок (исправить там стандартные фразы на свои) + подредактировать фразы в текстах.
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