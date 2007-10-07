Редактирование шаблона партнерского магазина

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок124 просмотра
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есть скрипт партнерского магазина, нужно в нем изменить несколько картинок (исправить там стандартные фразы на свои) + подредактировать фразы в текстах.

16 лет назад
satearn
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад